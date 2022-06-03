Смартфон TCL Stylus 5G оценен в $260 Китайская компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью TCL Stylus 5G, которая может похвастаться комплектным стилусом. Новинку также оснастили 6,81-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей, селфи-камерой на 13 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.2, модулем NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, габаритами 169,6:76,5:8,98 мм, массой 213 граммов и предустановленной операционной системой Android 12. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 17:47 . Продукт - TCL Stylus 5G

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