Смартфон TCL Stylus 5G оценен в $260

Китайская компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью TCL Stylus 5G, которая может похвастаться комплектным стилусом. Новинку также оснастили 6,81-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей, селфи-камерой на 13 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.2, модулем NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, габаритами 169,6:76,5:8,98 мм, массой 213 граммов и предустановленной операционной системой Android 12.