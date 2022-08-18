Смартфон TD Tech P50 Pro показали на фото

Сетевые источники опубликовали фотографию смартфона TD Tech P50 Pro, который представляет собой почти полную копию Huawei P50 Pro. Разумеется, новинка, в отличие от санкционного флагмана Huawei, будет поддерживать сотовые сети пятого поколения.

Напомним, что Huawei P50 Pro характеризуется топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2700:1228 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.