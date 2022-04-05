Смартфон Tecno Phantom X будет представлен в апреле

Согласно отчету,Tecno Phantom X будет запущен в этом месяце в Индии. В отчете указано, что смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако нельзя исключать возможность того, что он будет доступен в вариантах 8 ГБ + 128 ГБ. Скорее всего, он появится в цветах Starry Night Blue и Summer Sunset.

Tecno Phantom X — первый смартфон премиум-класса от бренда. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и вырезом в форме таблетки для системы двойной селфи-камеры. Экран защищен защитным стеклом Gorilla Glass 5. На дисплее вырезаны 48-мегапиксельная основная камера для селфи и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. На задней панели Phantom X установлена ​​50-мегапиксельная основная камера с поддержкой лазерного автофокуса. Он сочетается с 13-мегапиксельной телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и четырехъядерной светодиодной вспышкой. Phantom X оснащен чипсетом MediaTek Helio G95 , 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Он поставляется с 256 ГБ встроенной памяти и картой microSD. Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев на экране для обеспечения безопасности. Устройство работает на ОС Android 11 со вкусом HiOS.