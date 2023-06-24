Смартфон Ulefone Note 15 получил 2 ГБ ОЗУ

Компания Ulefone пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Note 15, которая основана на 28-нанометровой 4-ядерной платформе MediaTek MT6580, выпущенной еще в 2016 году. Новинка характеризуется размерами 157,2:75,3 х 8,9 мм, 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 8-Мп тыльной камерой, батареей ёмкостью 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 12 Go, предназначенной специально для малопроизводительных устройств. Отдельно стоит отметить дизайн задней панели, явно вдохновленный смартфонами Huawei. Цена Ulefone Note 15 составляет 90 долларов.