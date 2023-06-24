Смартфон Ulefone Note 15 получил 2 ГБ ОЗУ Компания Ulefone пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Note 15, которая основана на 28-нанометровой 4-ядерной платформе MediaTek MT6580, выпущенной еще в 2016 году. Новинка характеризуется размерами 157,2:75,3 х 8,9 мм, 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 8-Мп тыльной камерой, батареей ёмкостью 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 12 Go, предназначенной специально для малопроизводительных устройств. Отдельно стоит отметить дизайн задней панели, явно вдохновленный смартфонами Huawei. Цена Ulefone Note 15 составляет 90 долларов. Компания Ulefone пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Note 15, которая основана на 28-нанометровой 4-ядерной платформе MediaTek MT6580, выпущенной еще в 2016 году. Новинка характеризуется размерами 157,2:75,3 х 8,9 мм, 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 8-Мп тыльной камерой, батареей ёмкостью 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 12 Go, предназначенной специально для малопроизводительных устройств. Отдельно стоит отметить дизайн задней панели, явно вдохновленный смартфонами Huawei. Цена Ulefone Note 15 составляет 90 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:54 . Продукт - Ulefone Note 15

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