Смартфон Ulefone Note 17 Pro оценили в 280 долларов

Китайская компания Ulefone выпустила в продажу смартфон Note 17 Pro, который оценен по скидке в 280 долларов. Затем новинка подорожает до 320 долларов.

Смартфон оснастили 6,8-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 5 Мп (макро), 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC для бесконтактной оплаты и подэкранным дактилоскопическим сенсором.