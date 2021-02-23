Смартфон VIVO S9 представят 6 марта

Новое устройство VIVO S9 оснащено фирменной функцией самофокусировки камеры Night Soft Light Selfie. Работать смартфон будет на производительной платформе MediaTek Dimensity 1100. S9 будет иметь несколько конфигураций, возможен запуск версии с 12 ГБ ОЗУ. На задней панели расположена двойная камера с основным датчиком на 64 МП, селфи-камера в устройстве имеет 44 МП датчик. С коробки VIVO S9 запускается с OriginOS на базе Android 11. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.
VIVO объявила дату официальной презентации смартфона VIVO S9, она состоится 6 марта. Смартфон будет выпущен в Китае, о глобальной версии информации нет. Цена устройства также не подтверждена.