Смартфон Vivo S9 получил сдвоенную фронтальную камеру

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S9, который придется по душе фанатам селфи. Новинку оснастили сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением 44 Мп (автофокус) и 8 Мп (сверхширик), новой восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1100 с тактовой частотой 2,6 ГГц и графикой Arm G77 MC9, рамкой из авиационного алюминия, толщиной корпуса всего в 7,35 мм и массой 173 грамма, поддержкой сетей 5G, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, пиковой яркостью 600 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей емкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 465 долларов, а 12/256 ГБ – 510 долларов. Старт китайских продаж намечен на 12 марта.

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