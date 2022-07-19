Смартфон Vivo T1 получил 44-Вт зарядку

Компания Vivo объявила о скором выходе в России смартфонов серии «T», первым представителем которой станет модель Vivo T1. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 c частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, селфи-камерой на 16 Мп с поддержкой ночного режима, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт, а также расцветками Звёздный путь» и «Таинственная галактика». Цена смартфона на официальном сайте Vivo составляет 23 тысячи рублей, но с промокодом его можно купить на 3 тысячи рублей дешевле.

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