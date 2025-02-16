Смартфон Vivo T4x 5G получит батарею на 6500 мАч

В сети появились первые подробности о смартфоне VivoT4x 5G, который может быть представлен в ближайшее время. Производитель подтвердил наличие самого ёмкого аккумулятора в этой ценовой категории. Предполагается, что речь идет о батарее на 6500 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет 170 долларов.

Напомним, что прошлой осенью был представлен смартфон Vivo T3 Ultra с 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9200+, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80 проводной зарядки мощностью 80 Вт и защитой от воды и пыли (IP68).
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