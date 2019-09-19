Смартфон Vivo U10 показали на первых фото

Сетевые источники поделились первыми фотографиями смартфона Vivo U10, который представляет собой среднебюджетный аппарат модельным номером V1928A. Устройству прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти, 6,35-дюймовый дисплей с разрешением 1544:720 пикселей, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Официальная презентация Vivo U10 запланирована на 24 сентября.