Смартфон Vivo V25e получит до 256 ГБ флеш-памяти

Сетевые инсайдеры раздобыли сведения о смартфоне Vivo V25e, официальный релиз которого состоится в ближайшие недели. Итак, аппарат оснастят фирменной оболочкой FunTouch OS на базе операционной системы Android 12, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом с поддержкой сотовых сетей LTE, 8 ГБ оперативной памяти, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, а также экраном с разрешением Full HD+ и плотностью 440 DPI.

Напомним, что в феврале этого года была выпущена модель Vivo 23e, которая получила фронтальную камеру на 44 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, процессор MediaTek Dimensity 810 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, модем 5G, аккумулятор ёмкостью 4050 мАч и поддержку 44-Вт быстрой зарядки.
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