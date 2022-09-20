Смартфон Vivo X Fold+ получит камеру с оптикой Zeiss

В сети появился тизер и подробности о складном смартфоне Vivo X Fold+, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Утверждается, что аппарат получит новый шарнир с фиксацией под углами 30, 90, 120 и 180 градусов, который уже прошел тест на 300 000 складываний и раскладываний, экран с частотой обновления 120 Гц и 19 сертификатами лаборатории Displaymate A+, флагманскую камеру с оптикой от Zeiss, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также батарею ёмкостью 4730 мАч. Напомним, что оригинальный Vivo X Fold был представлен в апреле 2022 года.