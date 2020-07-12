Смартфон Vivo X50 Pro+ вышел в Китае

Компания Vivo выпустила в Китае топовый смартфон Vivo X50 Pro+, который оценен в 714 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Аппарат характеризуется 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080:2376 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик), 13 Мп (перископный модуль) и 32 Мп (портретный модуль), топовым чипсетом Snapdragon 865, батареей емкостью 4350 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, а также предустановленной ОС Android 10 с надстройкой FunTouch 10.5.