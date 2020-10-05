Смартфон Vivo X60 получит 8 ГБ оперативной памяти

В одном из китайских магазинов внезапно появилась реклама смартфона Vivo X60, предшественник которого появился в продаже всего четыре месяца назад. В рекламе говорится, что Vivo X60 станет «профессиональным флагманом в области обработки изображений». Вероятно, речь идет о продвинутых фотовозможностях грядущего камерофона. Смартфону также прочат мощную восьмиядерную платформу Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленную операционную систему Android 10.

Напомним, что смартфон Vivo X50 Pro квадрокамерой с главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598 и самой продвинутой стабилизацией на рынке, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп перископным модулем с пятикратным оптическим зумом и 13-Мп «телевиком».