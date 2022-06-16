Смартфон Vivo X80 Lite выпустят в сентябре

Сетевые источники сообщают о том, что компания Vivo готовит к выходу смартфон X80 Lite. Предполагается, что аппарат выпустят в сентябре вместе со старшей моделью X80 Pro+. Что до характеристик, смартфону прочат новенькую платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 или один из процессоров MediaTek Dimensity, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Vivo X80 характеризуется флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000, системой охлаждения с испарительной камерой 4285 мм2, 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью до 1500 кд/кв.м, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX866 и оптическая оптической стабилизация изображения), 12 Мп (Sony IMX663) и 12 Мп (телефото), собственным чипом V1+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамиками, NFC и портом USB 3.1 Type-C.