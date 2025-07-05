Смартфон Vivo Y19sGT 5G оценили в 125 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y19sGT 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой Funtouch OS 15, 6 или 8 ГБ оперативной (LPDDR4X) и 128 или 256 ГБ флеш-памяти (eMMC 5.1), 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 570 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 0,08 Мп, селфи-камерой разрешение 5 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G и боковым дактилоскопом. Смартфон оценили на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 125, 135 и 150 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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