Смартфон Vivo Y31s (t1 Version) оценен в $215

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов еще одной версией модели Y31s, которая получила название t1 Version. Аппарат характеризуется предустановленной ОС OriginOS на базе Android 11, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G для мобильных сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, мощностью проводной зарядки 10 Вт, 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой на 8 Мп, а также сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп. Цена смартфона составляет 215 долларов.