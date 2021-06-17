Смартфон Vivo Y31s (t1 Version) оценен в $215 Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов еще одной версией модели Y31s, которая получила название t1 Version. Аппарат характеризуется предустановленной ОС OriginOS на базе Android 11, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G для мобильных сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, мощностью проводной зарядки 10 Вт, 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой на 8 Мп, а также сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп. Цена смартфона составляет 215 долларов. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов еще одной версией модели Y31s, которая получила название t1 Version. Аппарат характеризуется предустановленной ОС OriginOS на базе Android 11, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G для мобильных сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, мощностью проводной зарядки 10 Вт, 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой на 8 Мп, а также сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп. Цена смартфона составляет 215 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-17 . Продукт - Vivo Y31s (t1 Version) ; Комментарии и отзывы Vivo Y31s (t1 Version)

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