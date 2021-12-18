Смартфон Vivo Y32 оценен в 220 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y32, большинство характеристик которой уже были известны. Итак, новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, боковым дактилоскопическим сенсором, симметричным разъемом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, размерами 164,26:76,08:8,0 мм и массой 182 г, а также предустановленной ОС Android 11 с оболочкой OriginOS. Цена на смартфон в Китае составляет 220 долларов.