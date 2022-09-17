Смартфон Vivo Y52t оценен в 185 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y52t, которая может похвастаться восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G. Новинку также оснастили 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+ и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, 8 ГБ оперативной, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты microSD, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой лишь 10-Вт зарядки, толщиной 8,45 мм и массой 198 граммов. Цена базовой версии составляет 185 долларов.