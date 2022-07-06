Смартфон Vivo Y77 оценен в 300 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y77, которая вышла в Китае по цене в 300 долларов. Новинку оснастили мощной однокристальной системой MediaTek Dimensity 930, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 500 000 баллов, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, а также двумя градиентными расцветками.

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