Смартфон Vivo Y9s получил пять камер и SoC Snapdragon 665

2019-12-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo Y9s ; [106]
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y9s, которая оценена в 285 долларов. Новинку оснастили 6,38-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, четверной основной камерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем Wi-Fi 802.11ac, портом USB Type-C, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной операционной системой FunTouch OS 9 на базе Android 9 Pie.


Комментарии и отзывы Vivo Y9s
Samsung Galaxy Tab S6 5G прошёл сертифик...
Samsung Galaxy Tab S6 5G прошёл сертификПо слухам, компания Samsung собирается выпустить 5G версию планшета Galaxy Tab S6. ...
На Android и iOS вышла игра EVE Echoes...
На Android и iOS вышла игра EVE EchoesРазработчики EVE Online объединились с компанией Netease, выпустив на Android и iOS мобильную версию косм...
BenQ представила монитор PD3420Q...
BenQ представила монитор PD3420QBenQ PD3420Q Designer Monitor предназначен для профессионалов в области мультимедиа и создателей контента...
Большинство пользователей смотрят в стор...
Большинство пользователей смотрят в сторНезависимый опрос Европейской ассоциации показал, что пользователей которые предпочитают AMD в настоящее ...
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
ASUS выпустила ROG Strix GeForce RTX 208...
ASUS выпустила ROG Strix GeForce RTX 208Компания ASUS выпустила лимитированную серию ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition в полностью бело...
Смартфон Redmi Note 8 Pro вышел в новой ...
Смартфон Redmi Note 8 Pro вышел в новой Компания Xiaomi дала старт продажам нового цветового варианта смартфона Redmi Note 8 Pro, который ранее б...
Смартфон Huawei P40 Pro показали на фото...
Смартфон Huawei P40 Pro показали на фотоСетевые источники поделились первыми изображениями флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который еще не ...


Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317
Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане
Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобстваОбзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства
Обзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее Современные смартфоны совсем не готовы радовать нас чем-то уникальным, ведь крупным брендам просто не выг...
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. ...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно у...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябр...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябрШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64На днях, компания Motorola анонсировала новую линейку g8, флагманом которой стал Moto g8 plus. В смартфон...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor