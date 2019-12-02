Смартфон Vivo Y9s получил пять камер и SoC Snapdragon 665

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y9s, которая оценена в 285 долларов. Новинку оснастили 6,38-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, четверной основной камерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем Wi-Fi 802.11ac, портом USB Type-C, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной операционной системой FunTouch OS 9 на базе Android 9 Pie.