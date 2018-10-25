Смартфон Vivo с модельным номером V1816A получит 6 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Vivo с модельным номером V1816A, который еще не был представлен официально. Аппарат, участвовавший в тестировании, оснащался восьмиядерным процессором Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы использовалась Android 8.1 Oreo. В одноядерном испытании аппарат набрал 1448 баллов, а в многоядерном – 5553 балла. Ранее стало известно о получении смартфоном сертификата агентства 3С. В нем было указано, что мощность зарядки составляет 10 Вт.