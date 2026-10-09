Смартфон Xiaomi 17 Ultra подорожал на 150 долларов

Компания Xiaomi увеличила цены на флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra на домашнем китайском рынке на 1000 юаней или около 150 долларов. Теперь базовая конфигурация с 12/512 ГБ оценена в 1195 долларов вместо прежних 1045 долларов. Топовая конфигурация модели Xiaomi 17 Ultra Leica Edition теперь обойдется в 1490 долларов.

Напомним, что Xiaomi 15 Ultra оснащается 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 6,9-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью от 1 до 3500 нит, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, OIS и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт, поддержкой спутниковой связи, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также подэкранным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.
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