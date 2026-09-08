Смартфон Xiaomi 18 Fold показали на живых фото после релиза

Сразу после официальной презентации Xiaomi 18 Fold популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественные живые фото складной новинки. Смартфон появится в продаже на дебютном китайском рынке 10 сентября по эквивалентной цене 1640 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что новинка получила фирменную 3-нанометровую платформу XRING O3, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 5 миллионов баллов, внешний 5,38-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1712:1168 пикселей, внутренний 7,58-дюймовый экран с разрешением 2364:1672 пикселя, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, корпус с толщиной в разложенном состоянии 10,68 мм, а в сложенном 5,02 мм, массой 219 граммов и рамкой из алюминиевого сплава 7-й серии, новую оперативную память LPDDR6, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 50 Вт соответственно, тройную основную камеру Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик).

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