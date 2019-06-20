Смартфон Xiaomi CC9 получит аккумулятор на 3900 мАч

Несколько дней назад в базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились первые фотографии смартфона Xiaomi c модельным номером M1904F3BC. Предполагается, что речь идет о смартфоне Xiaomi CC9, некоторые характеристики которого сегодня опубликовало профильное издание Slashleaks. Итак, смартфон получит 6,39-дюймовый дисплей, размеры 156,8:74,5:8,67 мм, а также аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. По словам исполнительного директора Xiaomi Лей Цзуня, уже 21 июня состоится официальная презентация новых смартфонов. Скорее всего, на мероприятии покажут Xiaomi CC9 и его продвинутую версию Xiaomi CC9e.