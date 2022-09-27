Смартфон Xiaomi Civi 2 оценен в 335 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Civi 2, которая при толщине корпуса 7,23 мм и массе 171,8 грамма получила батарею ёмкостью 4500 мАч.

Новинку также оснастили сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и модулем NFC. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 335 долларов, с 8/256 ГБ – 350 долларов, а с 12/256 ГБ – 390 долларов.