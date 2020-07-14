Смартфон Xiaomi Mi 11 получит камеру на 192 Мп

Профильное издание Igeekphone поделилось подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11, выход которого ожидается в начале следующего года. Если верить источнику, аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 875, 6,9-дюймовый изогнутый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2K, поддержкой HDR10 и частотой обновления 144 Гц, подэкранную фронтальную камеру, основную камеру с главным модулем разрешением 192 Мп и оптической стабилизацией, 40 Мп модулем с перископным объективом и 21 Мп сверхширокоугольным модулем, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.