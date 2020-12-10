Смартфон Xiaomi Mi 11 засветился на живом фото

Китайские источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi Mi 11. На снимке заметна лишь тыльная камера, и, надо заметить, она выглядит в точности как на предыдущих утечках. Речь идет о квадратном блоке с тремя модулями и одной вспышкой. По слухам, смартфон получит основную камеру со 108 Мп главным модулем с 1/1,33-дюймовым датчиком, 13 Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп дополнительным модулем.

Xiaomi Mi 11 также прочат AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт,
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