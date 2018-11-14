Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro оценен в 40 тысяч рублей

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Xiaomi Mi 8 Pro, который вышел в Китае уже два месяца назад. Новинка появится в продаже 23 ноября по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей в версии на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что главной особенностью Xiaomi Mi 8 Pro стал встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, чувствительный к силе нажатия. Аппарат также оснащается 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 845 и аккумулятором на 3400 мАч.