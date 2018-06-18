Смартфон Xiaomi Mi A2 будет стоить 290 долларов

2018-06-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A2; [134]
Швейцарский онлайновый магазин случайно рассекретил характеристики смартфона Xiaomi Mi A2, официальный анонс которого должен состояться только через месяц. Как и предполагалось, они идентичны ранее выпущенной модели Mi 6X. Сообщается, что Xiaomi Mi A2 с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти будет стоить 290 евро, версия с 64 ГБ памяти обойдется в 330 евро, а за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется выложить 370 евро. Вероятно, китайские цены окажутся чуть ниже.

Напомним, что Xiaomi Mi 6X оснастили металлическим корпусом, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 660, двойной камерой с 12-Мп сенсором Sony IMX486 и вспомогательным 20-Мп датчиком Sony IMX376, 20 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица пользователя, аккумулятором на 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и портом USB-C.

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