Смартфон Xiaomi Mi A3 получит тройную основную камеру

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфонах Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, которые еще не были представлены официально. Если верить источнику, старшая модель получит фронтальную камеру разрешением 32 Мп, расположенную в вырезе дисплея, тройную основную камеру с 48-Мп датчиком Sony IMX582, как в Redmi K20, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Что до аппаратной основы, то здесь будет использоваться мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 712. Модель Mi A3 Lite получит чуть менее производительный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Цены и дата официального анонса пока не сообщаются.