Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с 108-мегапиксельной камерой упал в цене

Популярный смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, который был анонсирован в ноябре прошлого года резко подешевел в Китае. Конфигурация памяти с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит теперь $318, а не начальные $400. Кстати, смартфон занимает пятое место в рейтинге DxOMark.

Напомним, что аппарат оснащен 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пентакамерой с основным модулем на 108 Мп, 8-нм процессором Snapdragon 730G, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30-Вт и предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11.