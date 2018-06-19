Смартфон Xiaomi Mi Max 3 оснастят аккумулятором на 5400 мАч

Китайский регулятор TENAA обнародовал характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 3, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6,9-дюймовый с разрешением 2160:1080 пикселей с соотношением сторон 18:9, восьмиядерную платформу с частотой 1,8 ГГц (это могут быть Snapdragon 636 или Snapdragon 710), аккумулятор на 5400 мАч, 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, 12 Мп основную камеру, фронтальную камеру на 8 Мп или 5 Мп в зависимости от версии и операционную систему Android 8.1 Oreo. Размеры смартфона равны 176,15:87,4:7,99 мм, масса – 221 г. Выход Xiaomi Mi Max 3 ожидается в июле этого года.