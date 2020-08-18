Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi Max 3. Ранее апдейт пришел на модели Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Lite. Пока обновление доступно только для китайских пользователей смартфонов, но в скором времени оно появится и в других странах.

Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
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