Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S оценен в 35 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам флагманского смартфона Mi Mix 2S, который был представлен в марте этого года. Рекомендованная розничная цена новинки в России составила 34 990 рублей и 37 990 рублей за версии 6/64 ГБ памяти и 8/128 ГБ соответственно.

Напомним, что Mi Mix 2S оснастили корпусом с задней панелью из стекло и боковой рамкой из алюминия 7000 серии, 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, беспроводной зарядкой, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.