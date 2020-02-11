Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают за полцены

Как известно, компания Xiaomi частенько проводит в своем официальном российском магазине акции со скидками. Сегодня, например, можно купить премиальный Xiaomi Mi Mix 2S почти за половину от изначальной цены – за 18 990 рублей вместо 34 990 рублей. Речь идет о варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Другое дело, что в Китае этот смартфон уже давно подешевел до аналогичной цены, однако здесь мы имеем официальную гарантию. Также в магазине предлагают Redmi 7A с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти за 6490 вместо 8490 рублей.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащается керамическим корпусом, 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363 с оптической стабилизацией изображения, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и NFC.