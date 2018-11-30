Смартфон Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition подешевеет

У «дешевого» флагмана Xiaomi Pocophone F1 есть топовая версия, которая называется Armored Edition. От стандартного Pocophone F1 она отличается материалом изготовления задней панели – кевлар против поликарбоната – и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти. Сегодня стало известно о том, что данная версия получит новые конфигурации памяти. Речь идет о версиях с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ вфлэш-памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Разумеется, новые варианты будут дешевле топовой версии. Дебютируют новые версии на индийском рынке – приоритетном для бренда Poco.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым процессором Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0.