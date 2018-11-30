Смартфон Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition подешевеет

2018-11-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition; [132]
У «дешевого» флагмана Xiaomi Pocophone F1 есть топовая версия, которая называется Armored Edition. От стандартного Pocophone F1 она отличается материалом изготовления задней панели – кевлар против поликарбоната – и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти. Сегодня стало известно о том, что данная версия получит новые конфигурации памяти. Речь идет о версиях с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ вфлэш-памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Разумеется, новые варианты будут дешевле топовой версии. Дебютируют новые версии на индийском рынке – приоритетном для бренда Poco.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым процессором Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0.

Комментарии:
В смартфоне Samsung Galaxy A8S не будет ...
В смартфоне Samsung Galaxy A8S не будет Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A8S, который еще не был представлен...
Xiaomi снизила цены на игровой смартфон ...
Xiaomi снизила цены на игровой смартфон Компания Xiaomi снизила рекомендованные цены на игровой смартфон Xiaomi Black Shark, который был выпущен ...
Представлен тонкий ноутбук Asus VivoBook...
Представлен тонкий ноутбук Asus VivoBookКомпания Asus представила ноутбук VivoBook 14 X420, который может похвастаться тонкими рамками вокруг дис...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
Первый в мире криптофон доступен для пок...
Первый в мире криптофон доступен для покFinney - это первый в мире криптофон, созданный Sirin Labs, теперь коммерчески доступен. ...
Обвинены 11 человек в утечке технологии ...
Обвинены 11 человек в утечке технологии Прокуроры Южной Кореи обвинили 11 человек за незаконную продажу OLED-технологии Samsung китайской компани...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагманОбзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагман
Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулераОбзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера
Обзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрациейОбзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрацией
Обзор корпуса Thermaltake Versa J23 TG Edition CA-1L6-00M1WN-00 BlackОбзор корпуса Thermaltake Versa J23 TG Edition CA-1L6-00M1WN-00 Black
Обзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостаткиОбзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостатки
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor