Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получит АКБ на 4000 мАч и ОС Android 8.1 Oreo

К выпуску готовится новый смартфон под названием Redmi 6 Pro. Аппарат Xiaomi Redmi 6 Pro получит экран с вырезом в верхней части, 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 * 1080 точек и аккумулятор ёмкостью 4000 мА.ч. В основе устройства ляжет восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Основная фотокамера Xiaomi Redmi 6 Pro состоит из двух модулей. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 5.0. Предлагаться гаджет будет в чёрном, золотистом, белом, голубом, красном, розовом, сером и серебристом. О стоимости смартфона пока не сообщается.
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