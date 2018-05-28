Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получит АКБ на 4000 мАч и ОС Android 8.1 Oreo

К выпуску готовится новый смартфон под названием Redmi 6 Pro. Аппарат Xiaomi Redmi 6 Pro получит экран с вырезом в верхней части, 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 * 1080 точек и аккумулятор ёмкостью 4000 мА.ч. В основе устройства ляжет восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Основная фотокамера Xiaomi Redmi 6 Pro состоит из двух модулей. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 5.0. Предлагаться гаджет будет в чёрном, золотистом, белом, голубом, красном, розовом, сером и серебристом. О стоимости смартфона пока не сообщается.