Смартфон Xiaomi Redmi 6 показался на живых фото

Официальный аккаунт Xiaomi в Weibo Redmi Mobile анонсировал грядущий анонс о новом смартфоне Xiaomi Redmi. Предполагается, что речь идет о модели Xiaomi Redmi 6, живые фото которой сегодня утекли в сеть. Согласно данным китайского регулятора TENAA, аппарат получи 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц (Qualcomm Snapdragon 625), 2/3/4 ГБ оперативной и 16/32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойную основную камеру, один из датчиков которой имеет разрешение 12 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор на 3900 мАч, а также операционную систему Android 8.1.

UPD. Официальный анонс Xiaomi Redmi 6 состоится 12 июня.