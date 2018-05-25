Смартфон Xiaomi Redmi 6A засветился в TENAA

В базе данных китайской регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Xiaomi Redmi 6A, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 5,45 дюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей, восьмиядерный процессор частотой 2,0 ГГц (вероятно, Qualcomm Snapdragon 625), 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти, 16, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, сдвоенную основную камеру на 8 и 12 Мп, а также 8 Мп фронтальную камеру.

То была модель M1804C3DE, а в TENAA фигурируют еще две: M1804C3CC (2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 5 и 13 Мп камеры) и M1804C3CE (2-3 ГБ оперативной и16-32 ГБ флэш-памяти, 5 и 12 Мп камеры). Все модели оснастят аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 8.1.