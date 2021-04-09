Смартфон ZTE Axon 30 Ultra будет стоить $1200

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне ZTE Axon 30 Ultra, официальный релиз которого запланирован на 15 апреля. Итак, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888 с модемом мобильных сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранную фронтальную камеру разрешением 44 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки на 55 или 65 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 1200 долларов.