Смартфон ZTE Blade V30 получит 64-Мп квадрокамеру

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне ZTE Blade V30, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит китайскую восьмиядерную платформу Unisoc T618 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Mali G52 MP2 GPU, 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, симметричный порт USB Type-C, слот для карт памяти microSD, корпус с размерами 165,8:77,8:8,9 мм и массой 193 граммов, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную ОС Android 11. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 240 долларов.

Комментарии и отзывы ZTE Blade V30
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