Смартфон ZTE Blade V40s оценен в 180 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade V40s, которая основана на 12-нанометровой 8-ядерной платформы Unisoc T618. Последняя набирает в бенчмарке AnTuTu 9 примерно 250 000 баллов. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22 Вт, тройной основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и корпусом массой 184 грамма. Смартфон доступен в черной и синей расцветках по цене в 180 долларов.