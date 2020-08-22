Смартфон-бестселлер iPhone XR скоро снимут с продажи

Авторитетный инсайдер iAppleTimes рассказал о том, что компания Apple собирается делать со смартфонами предыдущих поколений после выхода iPhone 12. Итак, сразу после дебюта смартфонов серии iPhone 12 купертиновцы снизят цену на iPhone 11 до 540 долларов, а iPhone XR и iPhone 11 Pro исчезнут с прилавков. Что до цен на новые смартфоны, то iPhone 12 в базовой версии на 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 700 долларов, iPhone 12 Max – 800 долларов, iPhone 12 Pro – 1000 долларов, а iPhone 12 Pro Max – 1100 долларов. Напомним, что в прошлом году Apple снизила цену на iPhone XR до 550 долларов сразу после презентации iPhone 11, который был оценен в 700 долларов.

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