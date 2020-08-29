Смартфон-долгожитель ASUS Max Pro M3 готовится к выходу

Недавно компания ASUS представила геймерский смартфон ROG Phone 3 и флагманские модели Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro, а в ближайшие недели пополнит ассортимент более доступными моделями. Сведения о грядущих новинках обнаружились в коде прошивки. Итак, смартфоны проходят под кодовыми названиями Lito, Lagoon, Bengal и Scuba. Первый получит производительную восьмиядерную платформу Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Lagoon оснастят чипсетом Snapdragon 690 5G, а Bengal Snapdragon 662 или Snapdragon 460. Что до самой доступной модели Scuba, то она довольствуется процессором начального уровня серии Snapdragon 200. Смартфоны должны появиться на рынке под наименованиями Max Pro M3, Max M3 и Max M3 Lite.

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