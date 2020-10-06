Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в России

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y20, который оценен в 13 990 рублей. При этом, первые покупатели смогут заполучить его за 12 490 рублей. Смартфон характеризуется операционной системой FunTouch OS 10.5 на базе Android 10, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,51-дюймовым Halo Full View-дисплеем с врезанной фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

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