Смартфон iPhone XS получил L-образный аккумулятор

Авторы профильного издания FixjeiPhone разобрали новенький iPhone XS и нашли внутри одно серьезное отличие от iPhone X. В частности, изменился аккумулятор. Если в iPhone X он состоял из двух отдельных элементов, то в новинке используется единый элемент, хотя той же формы. В остальном, все очень похоже на iPhone X, что, пожалуй, неудивительно.

Напомним, что iPhone XS и XS Max оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, двойную основную камеру на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE и слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае в качестве второй симки будет eSIM).