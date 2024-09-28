Смартфон iQOO 13 получит передовой OLED-экран

В сети появились новые подробности о смартфоне iQOO 13, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят новейшим экраном OLED производства BOE, который сможет похвастаться разрешением 2K, повышенным на 33% сроком службы, сниженным на 10% энергопотреблением, повышенной на 12,5% яркостью и уменьшенным аж вдвое риском выгорания. Такой панели нет даже у Samsung и Apple.

Смартфон также получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, батарею ёмкостью 6100 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и тройную основную камеру с тремя 50-Мп модулями, главный из которых будет основан на датчике IMX921.
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