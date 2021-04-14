Смартфон iQOO 7 получил версию на 8/256 ГБ памяти

Компания iQOO выпустила новый вариант смартфона iQOO 7, который оснащается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Цена данной версии составляет 595 долларов. Ранее смартфон был доступен в вариантах с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что iQOO 7 также оснащается топовой платформой Snapdragon 888, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (адаптер питания в комплекте), модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 800 кд/кв.м и частотой сенсорного слоя 300 Гц.