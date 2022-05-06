Смартфон iQOO Neo 6 SE оценен в 300 долларов

Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью Neo 6 SE, которая в числе прочего получила производительную платформу Qualcomm Snapdragon 870 с модемом для сотовых сетей пятого поколения. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 300 долларов, 8/256 ГБ – 345 долларов, а 12/256 ГБ – 375 долларов.

Новинка также характеризуется 6,62-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (сенсор Samsung S5KGW1P и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,54 мм и массой 190 граммов.

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